الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم سودانيين.. رئيس جامعة سوهاج يُتابع حالة 8 من مصابي حادث مروري

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج خلال تفقده الوضع الصحى للمصابين

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، الوضع الصحى للمصابين في حادث سير داخل المستشفى الجامعي، ومنهم 6 مصابين من دولة السودان، ومصابين من محافظة أسوان، موجهًا بتسخير الإمكانات الطبية ومتابعتهم حتى استكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء.

وكان في استقباله الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفي الجامعي.

ووجه “النعماني” الشكر للطاقم الطبي المختص بعلاج الحالات المصابة، والذي قاموا بالتدخل الفوري والسريع بمجرد وصول الحالات للمستشفي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات، موجهًا بوضع المصابين تحت الملاحظة المستمرة لحين تماثلهم للشفاء، متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، الي أن رئيس الجامعة حرص على الاطمئنان بنفسه على المصابين، وقام بالإطلاع علي الأشعات والفحوصات الطبية الخاصة بهم، مضيفًا أن المستشفي الجامعي استقبلت 8 مصابين اليوم في تمام الساعة ٧ صباحًا، وعلي الفور قام الفريق الطبي بعمل كافة الأجراءات الطبية،  والتي أوضحت أن بعض الحالات مصابة بكسور  و تحتاج الي التدخل الجراحي، إلي جانب كدمات متفرقة بالجسم.

وأعرب مصابى الحادث عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة لهم، والإجراءات التى تم اتخاذها لسرعة التعامل مع الحادث، معربين ايضًا عن امتنانهم لهذه المعاملة الطبية التى وصفوها على حد تعبيرهم  "احنا وسط أهلنا"، مشيدين  بجهود الأطباء الذين تعاملوا مع الحادث بكل إخلاص وتفان.

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