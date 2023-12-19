الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خطر جديد.. تداعيات حرب غزة تهدد أهم الممرات الملاحية في العالم

مضيق باب المندب
مضيق باب المندب

أصبحت سلاسل التوريد العالمية مهددة مرة أخرى، مع انتشار تأثير حرب إسرائيل على قطاع غزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون في اليمن هجماتهم على سفن الشحن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر، ردا على القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

هجمات الحوثيين تهدد أهم الممرات المائية في العالم

وتابعت الصحيفة أنه تم استهداف الناقلات وسفن الشحن بهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ انطلقت من اليمن وعلى الرغم من أن الأضرار الناجمة كانت ضئيلة في معظم الحالات، إلا أن التهديد وحده ترك طرق التجارة عبر البحر الأحمر في حالة توقف تام تقريبًا.

وأضافت أن كل شيء، بدءًا من تكلفة البنزين عند الضخ إلى توفر أحدث الأجهزة الإلكترونية، يعتمد بشكل كبير على أمن المضيق المائي الضيق ــ الذي يبلغ عرضه 20 ميلًا فقط ــ بين جيبوتي واليمن - مضيق باب المندب إنها السفن في هذا الممر المائي التي أطلق الحوثيون النار عليها.

txt

عاجل.. أمريكا: الحوثيون أطلقوا صاروخين على المجرى الملاحى فى باب المندب

وأشارت إلى أن مضيق باب المندب وهو جزء من قناة الشحن الأكثر كثافة في العالم يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يتصل بقناة السويس.

وأوضحت أن قناة السويس في مصر أحدثت ثورة في التجارة العالمية عندما افتتحت قبل أكثر من 150 عاما، ما أدى إلى خلق طريق مختصر بين الولايات المتحدة وأوروبا، والشرق الأوسط وآسيا، ويمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 30% من حركة الحاويات العالمية، حيث تمر مليارات الدولارات من البضائع والإمدادات المتداولة عبر البحر الأحمر كل عام، ما يعني أن التأخير هناك يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وأعرب المحللون، عن قلقهم بشأن مدى سهولة تمكن المجموعة المدعومة من إيران من تعطيل أهم طريق تجاري على هذا الكوكب. ومن قاعدتهم في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدف الحوثيون السفن في مضيق باب المندب أثناء دخولها البحر الأحمر في رحلتها إلى قناة السويس.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من القول في البداية أن السفن المسافرة إلى إسرائيل فقط هي التي يتم استهدافها، إلا أن التهديد للتجارة قد نما مع تعرض السفن التي ترفع علم دول أخرى والتي لا علاقة لها بإسرائيل للهجوم أيضًا.

وردا على ذلك، أسقطت السفن البحرية الفرنسية والبريطانية والأمريكية بعض طائراتها بدون طيار وصواريخها، وأعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها شكلت تحالفا من الدول التي وافقت على القيام بدوريات في جنوب البحر الأحمر لمحاولة حماية السفن من الهجمات. 

ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بعد أنباء عن قيام شركة بريتيش بتروليوم بإيقاف الشحنات عبر البحر الأحمر، ويقول المحللون إنه إذا استمرت الهجمات على السفن وأوقفت المزيد من شركات النفط الشحنات عبر البحر الأحمر، فمن المرجح أن ترتفع تكاليف الطاقة أكثر.

txt

الحوثيون: عملياتنا العسكرية فى البحر الأحمر لن تتوقف.. وفرنسا تؤكد اتخاذ إجراءات لوقفها

الحرب البحر الاحمر غزة مضيق باب المندب الشحن قناة السويس

مواد متعلقة

تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

"الجارديان": مقتل المحتجزين الإسرائيليين تكشف الوحشية والقتل الجماعى وخطايا نتنياهو فى غزة

واشنطن بوست: فوز الرئيس السيسى تفويض ثالث من المصريين لمواجهة المخاطر

الشبكة السرية.. كيف نجحت حماس فى بناء أنفاقها الضخمة وتجاوزت إسرائيل؟

الجحيم ينتظركم.. لماذا قتل جيش الاحتلال الإسرائيلى محتجزيه المحررين من حماس؟

كواليس مفاوضات الهدنة الجديدة.. اتصالات قطرية إسرائيلية للتوصل لصفقة بشأن المحتجزين

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى