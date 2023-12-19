خطر جديد.. تداعيات حرب غزة تهدد أهم الممرات الملاحية في العالم

أصبحت سلاسل التوريد العالمية مهددة مرة أخرى، مع انتشار تأثير حرب إسرائيل على قطاع غزة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون في اليمن هجماتهم على سفن الشحن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر، ردا على القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

هجمات الحوثيين تهدد أهم الممرات المائية في العالم

وتابعت الصحيفة أنه تم استهداف الناقلات وسفن الشحن بهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ انطلقت من اليمن وعلى الرغم من أن الأضرار الناجمة كانت ضئيلة في معظم الحالات، إلا أن التهديد وحده ترك طرق التجارة عبر البحر الأحمر في حالة توقف تام تقريبًا.

وأضافت أن كل شيء، بدءًا من تكلفة البنزين عند الضخ إلى توفر أحدث الأجهزة الإلكترونية، يعتمد بشكل كبير على أمن المضيق المائي الضيق ــ الذي يبلغ عرضه 20 ميلًا فقط ــ بين جيبوتي واليمن - مضيق باب المندب إنها السفن في هذا الممر المائي التي أطلق الحوثيون النار عليها.

وأشارت إلى أن مضيق باب المندب وهو جزء من قناة الشحن الأكثر كثافة في العالم يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يتصل بقناة السويس.

وأوضحت أن قناة السويس في مصر أحدثت ثورة في التجارة العالمية عندما افتتحت قبل أكثر من 150 عاما، ما أدى إلى خلق طريق مختصر بين الولايات المتحدة وأوروبا، والشرق الأوسط وآسيا، ويمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 30% من حركة الحاويات العالمية، حيث تمر مليارات الدولارات من البضائع والإمدادات المتداولة عبر البحر الأحمر كل عام، ما يعني أن التأخير هناك يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وأعرب المحللون، عن قلقهم بشأن مدى سهولة تمكن المجموعة المدعومة من إيران من تعطيل أهم طريق تجاري على هذا الكوكب. ومن قاعدتهم في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدف الحوثيون السفن في مضيق باب المندب أثناء دخولها البحر الأحمر في رحلتها إلى قناة السويس.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من القول في البداية أن السفن المسافرة إلى إسرائيل فقط هي التي يتم استهدافها، إلا أن التهديد للتجارة قد نما مع تعرض السفن التي ترفع علم دول أخرى والتي لا علاقة لها بإسرائيل للهجوم أيضًا.

وردا على ذلك، أسقطت السفن البحرية الفرنسية والبريطانية والأمريكية بعض طائراتها بدون طيار وصواريخها، وأعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين أنها شكلت تحالفا من الدول التي وافقت على القيام بدوريات في جنوب البحر الأحمر لمحاولة حماية السفن من الهجمات.

ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بعد أنباء عن قيام شركة بريتيش بتروليوم بإيقاف الشحنات عبر البحر الأحمر، ويقول المحللون إنه إذا استمرت الهجمات على السفن وأوقفت المزيد من شركات النفط الشحنات عبر البحر الأحمر، فمن المرجح أن ترتفع تكاليف الطاقة أكثر.