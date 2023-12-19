الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوثيون: عملياتنا العسكرية فى البحر الأحمر لن تتوقف.. وفرنسا تؤكد اتخاذ إجراءات لوقفها

الحوثيون
الحوثيون

اجتمعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، للتشاور فيما يحدث بالمنطقة من تداعيات، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فقد قالت وزيرة الخارجية الفرنسية خلال اجتماعها مع نظيرها البريطاني، إننا سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وذلك بعد تأكيد الحوثيين أن عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر لن تتوقف.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، مواصلتهم دعم أوكرانيا مهما طال الأمر.

وزير الخارجية البريطانى وزيرة الخارجية الفرنسي هجمات الحوثيين البحر الاحمر أوكرانيا

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