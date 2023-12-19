الحوثيون: عملياتنا العسكرية فى البحر الأحمر لن تتوقف.. وفرنسا تؤكد اتخاذ إجراءات لوقفها

اجتمعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، للتشاور فيما يحدث بالمنطقة من تداعيات، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فقد قالت وزيرة الخارجية الفرنسية خلال اجتماعها مع نظيرها البريطاني، إننا سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وذلك بعد تأكيد الحوثيين أن عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر لن تتوقف.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، مواصلتهم دعم أوكرانيا مهما طال الأمر.