الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عمليات التجارة البحرية البريطانية: انفجار محتمل بالقرب من باب المندب

باب المندب
باب المندب

نبهت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح الإثنين، بوقوع حادث قرب  باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني واحتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO":  إنها "تلقت تقريرا من سفينة عن انفجار محتمل على متن سفينة في مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، على بعد حوالي 30 ميلا بحريا جنوب مدينة مخا الساحلية اليمنية.

وصدرت تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي حوادث غير عادية.

ومنذ أسابيع تنفذ جماعة الحوثيين في اليمن هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودخول الحرب شهرها الثالث، أكدت الجماعة اليمنية، "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

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عاجل.. اتجاه خاطئ.. كيف تهدد هجمات «الحوثيين» على السفن أمن واقتصاد المنطقة؟

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حادث باب المندب انفجار البحر الاحمر

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