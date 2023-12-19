"القومي للترجمة" يطلق النسخة 12 من كشاف المترجمين

استكمالًا لمبادرة المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بالاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وفي إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح، أعلن المركز القومي للترجمة عن إطلاق مسابقة لترجمة نص بعنوان "دور المرأة فى الجهاد ضد الإنجليز" للكاتب والأديب: قدورة العجني، وفقًا للتفاصيل التالية:

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

1- يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته عبر كلٍ من العناوين الإلكترونية:

‏[email protected] و

[email protected] بالصيغتين ملف word وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

وشدد المركز القومي للترجمة على أنه سوف تصل للمتسابق رسالة بتأكيد إستلام النص من إدارة التدريب والجوائز تفيد تسلم مشاركته.

وحدد المركز القومي للترجمة آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 2-1-2024، وأكد أنه لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

أما عن الجوائز فيمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.