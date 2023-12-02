الإصدار الثاني من سلسلة "أصحاب الهمم".. القومي للترجمة يطلق "المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد"

‎أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الإصدار الثاني ضمن سلسلة "أصحاب الهمم" والذي يأتي بعنوان "المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد" من تأليف باري.م.بريزانت وتوم فيلدز ماير، وترجمة زكريا القاضي وفكري محمد العتر.

المتفرد: رؤية مختلفة للتوحد

‎يعرف التوحد أو طيف التوحد بأنه حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي كما يتضمن الاضطراب أنماطا محدودة ومتكررة من السلوك.

‎بحسب المؤلف الدكتور باري.م.برايزنت والذي يعد واحدا من أبرز الرواد في العالم فيما يتعلق بالتوحد، فإن هذا الكتاب يبدأ بتغيير الأسلوب أو الطريقة التي نفهم بها التوحد، ويضيف: "كنت شاهد عيان على الظاهرة نفسها: يأتي الوالدان وقد أدركا أن طفلهما مختلف اختلاقًا جذريًا عن الأطفال الاَخرين، حيث إن سلوكياته تتجاوز حدود الفهم والمعقولية، إنهما يصبحان على يقين من الأدوات والدوافع الفطرية الداخلية التي تجهز بها لرعاية أي طفل اَخر لن تجدي نفعا مع طفل لديه توحد ونتيجة لتأثرهما بآراء اختصاصين من قبل فانهما -أي الوالدين -يريان ان هناك سلوكيات متوحدين غير مرغوبة و بيداَن في بلورة هدفهم حول استبعاد هذه السلوكيات بطريقة أو بأخرى و إصلاح سلوكيات الطفل.

وتوصلت إلى الاعتقاد بان هذا فهم قاصر ومنحى أبعد ما يكون عن الصواب وفيما يلي إليكم رسالتي المحورية :إن سلوك الأشخاص المصابين بالتوحد ليس عشوائيا أو منحرفًا أو غريبًا كما يطلق عليه العديد من الاختصاصين منذ عقود مضت.

إن التوحد ليس مرضًا ،إنه أسلوب مختلف لتكون إنسانًا ،إن الأطفال ذوي التوحد ليسوا مرضَى ،بل انهم يواصلون ارتقائهم عبر مراحل ارتقائية متتابعة ،بالشكل و الطريقة التي ننمو بها جميعًا و نرتقي و لكي نساعدهم فاننا لسنا بحاجة إلى تغييرهم و إصلاحهم –كما نفترض-و إنما بحاجة لان نعمل على فهمهم و من ثم تغيير ما نقوم به بمقتضى هذا الفهم.

ويستطرد: "اَمل أن يفتح هذا الكتاب عينيك وأذنيك وقلبك.اّمل أن ألتقط وأشارك الروح الفريدة للعديد من الأطفال والمراهقين و الراشدين المصابين بالتوحد الذي عرفتهم،حماسهم وإحساسهم بالدهشة وصدقهم وبراءتهم، سوف أصف أيضًا العقبات العديدة التي رأيت هؤلاء الأفراد وعائلاتهم يتغلبون عليها، وأتمنى أن تكون قادرًا على التعلم مما تعلمته على الرغم من التحديات التي قد تواجهها بصفتك أحد الوالدين أو فردًا من أفراد العائلة أو معلمًا أو احد الأشخاص العديدين الذين يساعدون الأفراد المصابين بطيف التوحد، اَمل أن يؤدي فهم معنى أن تكون إنسانًا فريدًا إلى جعل تجربتك مع هؤلاء الأشخاص المميزين أعمق، وأكثر روعة وأكثر بهجة.

نبذة عن مؤلفي الكتاب

‎الدكتور باري.م.بريزانت حاصل على الدكتوراة في الكفاءة العلاجية وعلم أمراض اللغة المنطوقة ويعد واحدًا من أبرز الرواد في العالم فيما يتصل بالتوحدوقد تلقى العديد من التكريمات، منها: تكريم من النقابة الأمريكية للتحدث واللغة المسموعة و جائزة علم الأعصاب النمطي الخاصة بمتلازمة اَسبرجر العالمية والإقليمية.

‎المؤلف المشارك توم فيلدز-ماير شارك في تاليف كتب عديدة ،كما أنه يكتب مقالات لمجلة نيويورك تايمز وصحيفة وول ستريت وصحيفة لوس انجلوس تايم.

نبذة عن المترجمين

المترجم الدكتور زكريا القاضي، خبير مركز تطوير المناهج ورئيس قسم إعداد المواد التعليمية، المحاضر التربوي باليونسيف ووزارة التربية والتعليم ومؤلف الكتب الثقافية واللغوية والمدرسية، مدير النشر سابقا بكل من الدار الدولية للطبع والنشر، الدار المصرية اللبنانية ومدير النشر الحالي لدار العالم العربي.

‎المترجم الدكتور فكري محمد العتر، أستاذ علم النفس بكلية الاّداب جامعة القاهرة، مدير مركز جامعة القاهرة للدعم النفسي وإعادة بناء الذات، له عدة مؤلفات وترجمات في تخصص علم النفس الارتقائي وتاريخ علم النفس ومن أبرزها كتاب "مقدمة في علم النفس النقدي" الصادر عن المركز القومي للترجمة.