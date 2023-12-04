‎ للشهر الثاني على التوالي.. "فرقة العمال" يتصدر مبيعات "القومي للترجمة"

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر نوفمبر الماضي، حيث تصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" قائمة الأكثر مبيعًا، والكتاب من تأليف كايل جون أندرسون، ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي.

‎وفي المركز الثاني يأتي كتاب "جدتي وأمي وأنا: مذكرات ثلاثة أجيال من النساء العربيات" من تأليف جين سعيد المقدسي ومن ترجمة هالة كمال، وتأتي الطبعة الثانية من "إجراء المقابلات" في المركز الثالث، من تأليف شتينر كفال وتحرير أوفه فليك وترجمة عبد اللطيف محمد خليفة.

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: "تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية" من تأليف يوليوس فلهاوزن ومن ترجمة أحمد محمود هويدي، الطبعة الثانية من "اللسانيات: مقدمة إلى المقدمات" من تأليف جين إتشسن ومن ترجمة وتعليق عبد الكريم محمد جبل، "تفسير سفر التسابيح: من التراث العربي اليهودي" لسعديا بن يوسف الفيومي ومن ترجمة أحمد محمود هويدي، "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران ومن ترجمة سحر توفيق، "القياس في علم النفس الإيجابي"، "تفسير فصول الاًباء" لداود هناجيد ومن ترجمة مصطفى عبد المعبود.

‎فضلا عن "مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية" من ترجمة خالد سالم، "حرب الذكاء: الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري" من ترجمة محمد سيف، الطبعة الثانية من "أوديب ملكًا" من ترجمة وتقديم وتعليق منيرة كروان، "مسرح ما بعد الدراما" من ترجمة مروة مهدي، "الزواج والحداثة" من ترجمة سحر توفيق، الطبعة الثانية من "مناهج التحليل النقدي للخطاب" ترجمة حسام أحمد فرج وعزة شبل، والطبعة الثانية من "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية" من ترجمة هناء الجوهري.