الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بالختام.. و"السوقي" يخسر 18 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الاسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب، تلك التى قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين على اسهما منتقاه بالسوق.

و خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 18 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى ترليون و697 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى ال 5 مليارات جنيه على الأسهم فقط.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.02%، ليغلق عند مستوى 25076 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.78%، ليغلق عند مستوى 30262 نقطة،  ما ساهم فى انخفاض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.05% ليغلق عند مستوى 10673 نقطة.

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