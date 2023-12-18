البورصة تربح 29 مليار جنيه عقب فوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير خلال ختام المعاملات، وذلك في ظل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية، بالإضافة إلى عمليات شراء واسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية في أسهم محددة في السوق.

وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية بنحو 29 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و711 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 4.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 25334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 30498 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 10786 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5487 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7963 نقطة.