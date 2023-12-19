الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كريم محسن وكارولين كامل يناقشان أعمالهما بالنيل الثقافية.. الأربعاء

غلافي الرواية والمجموعة
غلافي الرواية والمجموعة

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في حوالى السابعة مساء الأربعاء المقبل الكاتبة كارولين كامل حول روايتها "فيكتوريا"، والكاتب كريم محسن حول مجموعته القصصية "هذه ليست غرفتك".

كارولين كامل

رواية فيكتوريا"- الكاتبة كارولين كامل

في هذا العالم الذي تقسمه المظاهر نشأت فيكتوريا، لم يكن عليها فقط أن تعايش ما تعانيه البنت المصرية العادية ابنة الطبقة الوسطى، من كفاح معيشي وصعوبات تعليمية وخوف من أجواء التدهور المستمر للشارع المصري، بل كان عليها أن تواجه ثلاثية أخرى؛ الاغتراب عن مدينتها الإقليمية البعيدة عن العاصمة، الفقدان المرير لأهم شخص في حياتها، والحياة المزدوجة التي عليها أن تعيشها كمواطنة قبطية تكتم داخلها العديد من المخاوف وترتع حولها أخطار يؤكدها تفجير هنا أو تكفير هناك.في روايتها الأولى، تقدم الصحفية والمصورة كارولين كامل حكاية حميمة تحتاجها الرواية المصرية؛ قصة رقيقة عن الاغتراب المزدوج بين أسوار العاصمة المخيفة والتعصب الديني والأفكار الذكورية، والمحاولات الخجولة لبناء مستقبل من دون الوقوع في فخاخ الماضي، وأيضا من دون الهروب من كل شيء.

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ومن أجواء الرواية نقرأ: "طلبت مني أمي أن أنظر إلى البحر وأحاول تخمين من هن المسيحيات ومن هن المسلمات، لم احتاج وقتا طويلا في التفكير، وأجبتها بسهولة: المحجبات طبعا مسلمين، واللي مش محجبات مسيحيين".

كارولين كامل، كاتبة مصرية. تخرجت في كلية الآداب، جامعة طنطا. عملت في الصحافة منذ عام 2008، في عديد من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية. ونشرت عددًا من القصص القصيرة في صحف ومجلات عربية. تحب التصوير، ونشرت قصة مصورة بعنوان «Expired Corona» على موقع «Frontfiles Magazine». إلى جانب عملها في السنوات الأخيرة صحفية في موقع «مدى مصر»، عملت باحثة في حرية الدين والمعتقد لدى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية». حصلت على منحة المؤسسة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا» لإنهاء عملها على رواية «فيكتوريا."

كريم محسن

المجموعة القصصية "هذه ليست غرفتك" - الكاتب كريم محسن

تنطلق القصص من أسئلة حول الموت واللغة والعائلة والرغبة، في إطار يدمج العام بالخاص ليتجاوز شخصيات المجموعة وأحداثها إلى ما هو أبعد.

على مدار المجموعة، نتعرف على أماكن تتغير أبعادها، وأجساد تتحول وتتبدل، ولغات لم يوجد لها اسم بعد، وزاوية حائط تحدق في سكان الشقة وطفل يكتشف العالم من خلال جسده الصغير، وأشخاص يعيشون في غرف لا ينتمون لها ويطمحون للمستحيل.

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ومن إحدى قصص مجموعة "هذه ليست غرفتك" للكاتب كريم محسن، والمعنونة بـ"ثقوب في رأسه"، نقرأ "غرفته تمتد بلا حدود، عندما أزوره لا أعرف أين تبدأ غرفته؟ وأين تنتهي؟ مرة أجد سريره في منتصف الصالة التي يفضي إليها باب الشقة، حينها يبدو المكان مساحة حرة، تُطوعها العائلة لتصبح صالة تحتوي على صالون مدهب أنيق لاستقبال الأقارب والأصدقاء القدامى، ويطوعها الصغير لتتحول إلى غرفة نومه، صراع على احتلال المكان والتحكم في تشكيله، مرة أخرى، أكتشف بعد فتح باب الشقة ونزول السلالم والخروج من باب العمارة، أنني ما زلت في غرفته.

داخل غرفته يمكننا خلق العالم وتغييره في أذهاننا كيفما نشاء، لتتحول خيالاتنا إلى صورة حية أمامنا. نتخيل العالم بدون جاذبية، وبعدها بلحظات، يمكننا السباحة في فضاء الغرفة/ الصالة لساعات بلا ملل".

كريم محسن، كاتب وقاصّ من مصر، شارك في مشروع قصص القاهرة القصيرة الذي نظّمه "معهد جوته" عام 2018، ينشر كتاباته في عدة مواقع مثل: الجمهورية والمنصة ومدينة وبورينج بوكس (كتب مملّة)، ومدونة ختم السلطان.

النيل الثقافية طقوس الإبداع كارولين كامل فيكتوريا كريم محسن هذه ليست غرفتك

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