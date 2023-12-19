دينا الشربينى ضيفة برنامج "sold out" مع الإعلامى محمود سعد فى يناير

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “sold out” من تقديم الإعلامي محمود سعد عن استضافة النجمة دينا الشربيني خلال شهر يناير المقبل كأحد الضيوف، والمقرر أن يستضيفهم البرنامج ضمن حلقاته الحصرية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للبرنامج عن موعد تصوير الحلقات خلال أيام وأماكن تصويرها المختلفة، على أن تطرح تذاكر الحلقات الجديدة من برنامج sold out عبر موقع تذكرتي عقب الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج.

وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث استضاف البرنامج خلال شهر ديسمبر كلا من النجوم محمد هنيدي ومحمد ممدوح ورامي صبري ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم، ومن المقرر أن تذاع هذه الحلقات عبر شاشة قنوات cbc قريبا.

عروض برنامج sold out

تتميز عروض برنامج Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض "Sold Out" بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى 3 نسخ هي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.