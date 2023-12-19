الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات على مصروف البيت تدفع رجلاً للركض خلف زوجته بسكين في أوسيم

حادث طعن
حادث طعن

تحول نقاش بين سيدة وزوجها حول الأمور المادية إلى مشاجرة عنيفة انتهت بطعنة نافذة لها في رقبتها في منطقة أوسيم، لكن العناية الإلهية أنقذتها من موت محقق.

وعقب تعافي السيدة وتداركها بالعلاج، قررت النيابة المختصة، إحالة المتهم لمحكمة الجنايات؛ بتهمة الشروع في قتل زوجته.

بداية الواقعة، كانت مع سيدة عمرها ثلاثين عامًا انتقلت إلى المستشفى العام مصابة بجرح طعني في جسدها وبين الحياة والموت، وتبين أنها في مشادة كلامية مع زوجها  تطور الأمر لمشاجرة واستل سكيناً وحاول الركض خلفها في الشارع وطعنها في جسدها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة والشرع في قتل المجني عليها زوجته عمدا من غير سبق وإصرار بأن أمسك بعنقها فشل مقاومتها وسدد لها طعنات نافذة بسلاح أبيض.

حُرر المحضر اللازم، في القضية رقم 2759 لسنة 2023.

مصروف البيت النيابة محكمة الجنايات طعن طعنات نافذة سلاح أبيض

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