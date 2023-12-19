رئيس البرلمان ينتقد الحكومة بسبب صياغة القوانين.. وممثلها: "الخطأ غير مقصود"

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادا شديدا للحكومة بسبب عدم التأني وضبط الصياغات لمشروعات القوانين المحالة إلى البرلمان.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب موجها حديثه للحكومة: “ونحن على أعتاب مرحلة مهمة من الجمهورية الجديدة، فما مضى قد فات وانقضى ويتعين التفكير فيما هو آت وعلى الحكومة السعى الحثيث والعمل بجد واختيار وانتقاء الكوادر البشرية للعمل على تمحيص القوانين التى تعدها قبل إرسالها لمجلس النواب”.

جاء ذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى اللجنة البرلمانية المشتركة على الجهد الذى بذلته لإجراء عدد من التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة وتحديدا المادة السادسة من المشروع، التى تعد طوق النجاة لمشروع القانون قبل تنفيذه على أرض الواقع.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “كان يجب على الحكومة الانتباه ووضع نص انتقالي خاص بتشكيل أول مجلس للنقابة وإلا كنا أمام دائرة من المشكلات، عند تطبيق القانونوالجديد وكذلك عددا من الإشكاليات التى عملت على تلافيها إعمالا للنصوص الدستورية”.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه للحكومة وقال: “مجلس النواب سيظل يمد يد العون للحكومة لتحقيق المصاحة العامة للدولة والشعب المصري، فنحن نتعاون ونتشارك ونتكامل من أجل مصلحة الوطن ويعلم الله الجهد الذى نبذله وهو جهد خارق، ولذلك أرجو من الحكومة الأخذ بنصيحتي حتى لا ندخل في نفق مظلم من العيوب الدستورية”.

وقال: “صحيح إننا نبذل جهدا خارقا، لكن هذا يتطلب من الحكومة إعادة هيكلة الجانب القانونى من الحكومة وإنه لو كان من واجبنا، فان بعض مشروعات القوانين”. وسكت رئيس مجلس النواب وعاود قائلا: “لا أود أن أذكرها صراحة ويكفى القول بأن ذلك لا يتفق مع الجمهورية الجديدة”.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: “الحكومة حريصة على مراجعة شبهة عدم الدستورية والمجلس هو السلطة التشريعية ويعمل على إصدار القانون فى صورته النهائية والقانون تتم مراجعته فى أكثر من لجنة ويعرض على لجان قانونية ثم يعرض على مجلس الوزراء”، واستطرد الوزير علاء الدين فؤاد قائلا: “لو ورد أمر مخالف فهو أمر غير مقصود”.

وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: "تكرار الخطأ من جهة قانونية أمر يستحق الانتباه والالتفات له، وهذا غير جائز.. وهذا ما لفت الانتباه إليه.. كلنا نخطئ والمجادلة في الخطأ أمر غير مقبول.. مجلس النواب يمثل الشعب والنواب يمثلون جمهورية مصر العربية".

وقال: “الوقوع فى خطأ مرة لكن الإصرار عليه، خاصة من متخصص يوقعنا في مشكلات وعيوب دستورية، فالشعب يأتمننا جميعا على هذه الأمانة ومجلس النواب من مهامه مراقبة الحكومة وليس العكس”.

ورد الوزير علاء الدين فؤاد: "خطأ غير مقصود وسأنقل الأمر والصورة للحكومة".