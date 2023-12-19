الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انفجار أسطوانة غاز وراء حريق شقة ومصرع فتاة بحدائق القبة

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز

كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة مصرع فتاة، بعد نشوب حريق فى شقتها بمنطقة حدائق القبة، أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز غير محكمة الغلق، نتج عنها تسريب غاز، وبمجرد إشعالها للبوتجاز لتحضير الطعام اشتعلت النيران وانفجرت الاسطوانة، التى نجم عنها إصابة باقى أفراد الأسرة نتيجة النيران.

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مصرع فتاة تأثرًا بإصابتها فى حريق شقة بحدائق القبة

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14 ضحية.. انتداب المعمل الجنائى فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق

 البداية كانت بنشوب حريق داخل شقة سكنية  بأحد العقارات حى حدائق القبة، تم محاصرة ومنع خطر الامتداد لباقي المساكن المجاورة، وتمت عملية إخماد النيران والسيطرة عليها، وأسفر الحريق عن مصرع فتاة، وإصابة آخرين.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، الذى أثبت أنه لا توجد شبه جنائية فى الواقعة، وأن الحريق نتج بسبب انفجار أسطوانة البوتاجاز.

انفجار أسطوانة غاز حريق شقة مصرع فتاة حدائق القبة المعمل الجنائي

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