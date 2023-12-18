الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى وفاة فتاة بحريق داخل شقة سكنية بحدائق القبة

حريق شقة
حريق شقة

تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في مصرع فتاة بحريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التحقيق في وفاة فتاة بحريق داخل شقة سكنية في حدائق القبة

البدايه عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في حدائق القبة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

وأسفر الحريق عن مصرع فتاة وإصابة ٤ آخرين تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل، تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتهديد شروق، شقيقة نيرة أشرف التي قتلت على أبواب جامعة المنصورة في وقت سابق.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من فتاة تدعى "شروق" شقيقة نيرة أشرف مقدمة محتوى على مواقع التواصل، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل "فيسبوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائط التواصل وذلك حال رفضها الزواج منه. 

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه "عامل– مقيم بدائرة القسم" وتم ضبطه وبحوزته "هاتف محمول".

بمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة؛ لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع آخريات بذات المضمون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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