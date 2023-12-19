القبض على اثنين لمحاولتهما غسل 20 مليون جنيه

قررت وزارة الداخليةاتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما إجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ20 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.