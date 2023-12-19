"التعليم" تطالب طلاب الأول الثانوي بضرورة سداد قيمة تأمين "التابلت"

طالبت المدارس الثانوية، طلاب الصف الأول الثانوي العام ، بسداد قيمة تأمين جهاز التابلت بدفع 105 جنيهات، استعدادا لاستلام اجهزة التابلت المدرسي بعد وصوله إلى مخازن الإدارات التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استلام أجهزة التابلت بمخازن مديرية التربية والتعليم وتسليمه فى ذات الوقت للإدارات التعليمية وسرعة توزيعه على الطلاب.

مديرية تعليم القاهرة تسلمت 74000 تابلت

وأوضحت أن المديرية تسلمت ما يقرب من 74000 تابلت يتم تسليمها للطلاب استنادًا للإجراءات المتبعة، مشيرة إلى أن إدارة التطوير التكنولوجي تقوم بتفعيل التابلت قبل تسليمه إلى الطلاب وذلك تيسيرًا عليهم، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على أجهزة التابلت

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لحصول الطالب على أجهزة التابلت، وتضمنت الآتي:

1- صورة من شهادة ميلاد الطالب

2- صورة بطاقة ولي الأمر

3-إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال

4- إقرار تسليم التابلت من المدرسة

5-إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

توزيع أجهزة التابلت المدرسي على المديريات التعليمية

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام، قبيل بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2023- 2024 م.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية مشددا على هناك محتوى رقمى كبير يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.