الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إسكان النواب: كلمة الرئيس السيسى بعد فوزه دليل بشراكة الشعب فى عملية البناء والتنمية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورسائله للشعب المصري بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية تأكيد على أن الشعب المصري شريك أساسي للدولة في عملية البناء والتنمية المستدامة.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على إشراك الشباب في كافة المجالات والإنجازات التي تحققها الدولة لأنه يعبر عن حيوية مصر ومستقبلها.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي أمامه عدد من التحديات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة في ظل الظروف العالمية عامة والحرب الدائرة على الحدود الشرقية التي تستدعى استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومى المصرى بشكل خاص وللقضية الفلسـطينية بشكل عام.

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وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية جديدة.ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المصريين على ثقة تامة وكاملة بقدرة الرئيس السيسي على استكمال المسيرة ومن خلفه شعب محب مخلص ورجال أوفياء قادرين على خوض كل التحديات ومجابهة الصعاب وتجاوز المستحيل.

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليون و32 ألف و438 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، عن أنها لم تتلق أى طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

النائب محمد سلطان لجنة الإنسان بمجلس النواب لرئيس عبدالفتاح السيسي فوز الرئيس السسيي بالانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات المصرية 2024

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