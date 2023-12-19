الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تنظم مسابقة فى الإلقاء والتعبير الشفوى باللغة الصينية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس "مسابقة الإلقاء والتعبير الشفوى باللغة الصينية"، بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وإشراف الدكتور ناصر عبدالعال مدير المعهد ووكيل كلية الألسن.

وشارك فى المسابقة  30 متسابق من طلاب أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية وقد فاز في المسابقة كل من: 

١- الجائزة الخاصة للطالب / كيرلوس ناصر سعد الفرقة الثالثة بألسن جامعة عين شمس. 

٢- جائزة المركز الأول وفاز بها كل من الطالبة  نادين نبيل الفرقة الثالثة المعهد العالي للغات والطالب  محمد حازم  الفرقة الثانية بألسن عين شمس.

٣- جائزة المركز الثاني وفاز بها كل من الطالبة / شدى محمد الفرقة الثانية ألسن  عين شمس والطالب  يوسف عبدالحميد الفرقة الثالثة أداب الأسكندرية والطالبة نوران السيد الفرقة الثالثة ألسن عين شمس.

٤- جائزة المركز الثالث وفاز بها كل من الطالب  محمد أحمد الفرقة الثالثة ألسن عين شمس، والطالبة   يارا سامح الفرقة الثالثة أداب الأسكندرية، والطالبة أميرة العسيلي الفرقة الثالثة ألسن كفر الشيخ والطالبة مريم إبراهيم ألسن عين شمس.

وتأتي هذه المسابقة في إطار أجندة الأنشطة العلمية والثقافية التي ينظمها معهد كونفوشيوس على مدار العام بهدف اعداد كوادر من الشباب المصري المتخصصين في اللغة والدراسات الصينية تسهم في دعم مسيرة التعاون بين مصر والصين في كافة مجالات التنمية.

 

 

معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس مسابقة الإلقاء بقاعة المؤتمرات لية الألسن بكلية الألسن رئيس الجامعة الدكتور ناصر عبدالعال

مواد متعلقة

عقد أول امتحانات الزمالة بأكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس

الجمعية المصرية للأشخاص ذوى الإعاقة تشارك فى احتفالية جامعة عين شمس

من جامعة عين شمس.. "التنسيقية" تدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "بيغير عليا من كابتن السباحة"

التفاصيل الكاملة لموعد صرف معاشات شهر يناير 2024

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

صيدليان يستوليان على 21 مليون جنيه من شركة أدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو في غزة تنشئ جيلا أقوى من حماس

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة