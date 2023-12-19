الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم أثناء الفصل الدراسى الأول

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم قرارا، بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة أثناء الفصل الدراسي الأول والإعداد للإمتحانات للعام الجامعي 2024 /2023.

المكافأة تيسيرا على العاملين

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فوز فريق علمي مشترك بكلية العلوم وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ومركز بحوث الإسكان والتعمير وكلية التكنولوجيا والتعليم بتمويل مشروع بحثي في المواد الأسمنتية التكميلية في الخرسانات العادية والواقية من الاشعاع بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF  بقيمة 2 مليون جنيه جاء ذلك عقب استقبال رئيس الجامعة للفريق البحثي بحضور الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية حيث قدم لهم التهنئة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع بعنوان "للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: نفايات صناعية ومخلفات تعدين مختارة كمواد اسمنتية تكميلية مبتكرة ومستدامة (SCMs) لتحل محل الأسمنت جزئيًا في إنتاج الخرسانة العادية والخرسانة الواقية من الإشعاع"، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة حيث يهدف الى تقديم إستراتيجية مبتكرة ومتكاملة للإعلاء من قيمة المخلفات التعدينية والصناعية من خلال استغلال تلك المخلفات لإنتاج مواد اسمنتية تكميلية لاستبدال الاسمنت جزئيًا في الخرسانات العادية وتقييم كفاءتها على الخرسانات الواقية من الاشعاع.

يذكر أن الفريق البحثي للمشروع يتكون من الدكتور محمد جاد الكريم شاهين الباحث الرئيسي للمشروع وأستاذ المعادن التطبيقية، والدكتور أحمد محمد زايد أستاذ المعادن التطبيقية، والدكتور مصطفى عبد العظيم مسعود مدرس المعادن والصخور والسيد مصطفى سري لملوم، والسيد حسين أحمد سيد والسيد أحمد علي عبد الجواد الباحثين بقسم الجيولوجيا والسيد الدكتور بهاء صالح شعبان المدرس بكلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور أحمد محمود الخياط والدكتور وجدي أحمد قنصوه والدكتور وجيه رمضان بهيئة الطاقة الذرية والدكتور علاء رشاد الأستاذ بمركز بحوث الإسكان والتعمير.

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