وزير النقل يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

هنأ الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وكل العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأكد وزير النقل أن نتيجة الانتخابات الرئاسية قد جسدت وعي الشعب المصري العظيم وتقديره الكامل لللرئيس عبد الفتاح السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، في شتى المجالات سواء في الصحة، أو التعليم أو الكهرباء أو النقل أو في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة بالإضافة إلى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وزير النقل يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية تعكس مدى وعي الشعب المصرى أمام العالم، وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من أجل خدمة الشعب المصري العظيم.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت النتيجة أمس بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.