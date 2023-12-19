صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعى والنصر.. غدًا

تنظم مديرية الصحة بمطروح، يومى الأربعاء والخميس الموافق ٢٠ - ٢١ ديسمبر الجارى، قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعى يوم الأربعاء ومنطقة النصر يوم الخميس غرب مطروح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة.

_ المناطق والقرى الأكثر احتياجًا

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

_ التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، وأمراض النساء، التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

_ تقديم الخدمات الطبية

وأشار إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، موضحا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.