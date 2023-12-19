الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب بانقلاب دراجة بالشرقية

انقلاب دراجة
انقلاب دراجة

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية أمام أول طريق رمسيس أمام سيكم نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" هانى م خ " 32 عاما مقيم نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية، أول طريق رمسيس أمام سيكم نطاق مركز بلبيس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب طريق رمسيس محافظة الشرقية امن الشرقية الشاب

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