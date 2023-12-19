توافد خريجى عين شمس للتقدم فى وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

تواصل هيئة قضايا الدولة استقبال خريجي حقوق جامعة عين شمس؛ لتسليم ملفات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد وفقا للجدول الزمنى المعلن، حتى يوم الخميس 11 يناير 2024.

ويتم تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

وقد تم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة من السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.