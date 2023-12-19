أبرزها ضيق التنفس.. 10 أعراض طويلة لـ"كوفيد" لا يزال المتعافون يعانون منها

على الرغم من أن فيروس كوفيد-19 لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية بعد الآن، فيروس كوفيد طويل الأمد، فهو عبارة عن متلازمة تتراوح أعراضها من التعب إلى الخلل الإدراكي وتستمر لسنوات، مما يؤثر على الناس من جميع الأعمار بما في ذلك الأطفال.

65 مليون شخص يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد

ووفقا لمجلة "لانسيت"، يقدر أن ما لا يقل عن 65 مليون شخص يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد.،بينما يتعافى الأشخاص الذين يعانون من كوفيد في غضون أسابيع قليلة، يمكن أن يستمر كوفيد الطويل في التأثير على 10-20٪ من الأشخاص لعدة أشهر أو سنوات، وتقدر مجلة لانسيت أن واحدا من كل عشرة أشخاص يصابون بمرض كوفيد لفترة طويلة يتوقف عن العمل، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة.

أهم أعراض كوفيد الطويلة الأمد

تظل أهم أعراض كوفيد الطويلة نسيجًا معقدًا، لكن بعضها يبرز على أنه منتشر ومؤثر بشكل خاص.

"في المقدمة يأتي ضيق التنفس، وهو عرض منهك يمكن أن يتراوح من ضيق خفيف ناجم عن ممارسة التمارين الرياضية إلى نوبات حادة من الحرمان من الأكسجين، يمكن أن يؤدي ضيق التنفس المستمر، الذي غالبًا ما يقترن بضيق الصدر والتعب، إلى الحد بشكل كبير من الأنشطة اليومية وزيادة القلق، مما يؤثر على الصحة البدنية والعقلية.

هناك مجموعة أخرى من الأعراض البارزة تتضمن الشعور بالضيق بعد الجهد (PEM)، وهو تعب منهك يتفاقم حتى مع الحد الأدنى من الجهد، هذا يمكن أن يترك الأفراد يشعرون "بالأرضية" ؛ بعد القيام حتى بمهام بسيطة، مما يزيد من تقييد حياتهم اليومية ويزيد من الإحباط الناتج عن هذه الحالة التي لا يمكن التنبؤ بها. بالإضافة إلى ذلك، تستمر تغيرات السعال والصوت لدى بعض مرضى Long Covid، مما يقدم تذكيرًا دائمًا بتأثير العدوى الأولية على الجهاز التنفسي. يقول الدكتور مودي.

10 أعراض طويلة المدى قد يعاني المتعافون منها

و شرح الدكتور شوشين باجاج أعراض كوفيد الطويلة التي ربما لا يزال المتعافون يعانون منها.

1- التعب: يعد التعب المستمر والمنهك أكثر الأعراض شيوعًا دائمًا، حيث يؤثر على أكثر من 90% من المصابين بكوفيد طويل الأمد.

2- ضيق التنفس: يعاني جزء كبير من الأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة من صعوبة في التنفس أو صعوبة في التنفس، حتى بعد أقل مجهود.

3- ضباب الدماغ: أبلغ الكثيرون عن صعوبات إدراكية مثل مشاكل الذاكرة وصعوبة التركيز والإرهاق العقلي، مما يؤثر على الحياة اليومية والعمل.

4- آلام العضلات وآلام المفاصل: يتم ملاحظة آلام وآلام واسعة النطاق أو موضعية بشكل متكرر، مما يؤثر على الحركة وجودة الحياة.

5- فقدان حاستي الشم والتذوق: بينما يستعيد البعض هذه الحواس بمرور الوقت، يستمر البعض الآخر في الشعور بفقدان جزئي أو كامل.

6- مشاكل النوم: يعد الأرق والنوم المضطرب واضطرابات النوم أمرًا شائعًا، مما يساهم في زيادة التعب والأعراض الأخرى.

7- الصداع: يمكن أن يكون الصداع المستمر، الذي يكون في بعض الأحيان نابضًا أو شبيهًا بالصداع النصفي، مصدر إزعاج كبير للكثيرين المصابين بكوفيد طويل الأمد.

8- خفقان القلب وألم في الصدر: يمكن أن يكون ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة والشعور بعدم الراحة في الصدر أمرًا مثيرًا للقلق، ولكن يمكن العثور على الطمأنينة في التقييم الشامل للقلب.

9- مشاكل في الجهاز الهضمي: أبلغ بعض الأفراد عن حدوث إسهال وإمساك وآلام في البطن، ومن المحتمل أن يكون ذلك مرتبطًا بالتغيرات في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء.

10- الأعراض النفسية: ينتشر القلق والاكتئاب وتقلب المزاج، ومن المحتمل أن تتفاقم بسبب الطبيعة المزمنة للحالة وتأثيرها على الحياة اليومية.