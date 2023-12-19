اليوم.. نظر دعاوى وقف عمومية نقابة المحامين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها الأربعاء 20 ديسمبر الجاري، وذلك لمخالفتة القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين اكتواريين مع الزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح وإعداد تقريرين بمعرفة خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

اختصمت الدعاوى التي حملت رقم ٧٨/١٨٦٧٦ قضائية نقيب المحامين بصفته.