الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر مسجدًا بمدينة رام الله بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بمحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الإسراء في حي المصايف بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية دير أبوضعيف شرق جنين بالضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وتشن حملات تفتيش واسعة

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد غرب جنين، وقريتي بيت قاد، وجلبون شرقًا، ونصبوا حاجزًا عسكريًا عند مدخلها، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، كما اقتحموا قرية العرقة غرب المدينة، وشنوا حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ودهمها منازل فيها.

الإحتلال الإسرائيلي جنين رام الله

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: مقتل ضابطين آخرين من قوات الجيش بقطاع غزة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية

رئيس الإمارات يهنئ السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

مبادرة "ابدأ" تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثالثة

رئيس الوطنية للانتخابات: نسبة التصويت في الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر

المبادرة الوطنية الفلسطينية: أهالى غزة يعيشون فى مجاعة حقيقية

التحرير الفلسطينية: الاحتلال فشل فى تحقيق أهدافه

الأكثر قراءة

قرار جديد في واقعة قتل "ممرضة بدر ووالدتها" خطيبها

عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023

"الزراعة" و"الداخلية" تواصلان التفتيش على مفارش البصل بالدقهلية والفيوم

أسامة الأزهرى: القضية الفلسطينية شاغلنا الذى يؤذينا جميعًا وقضيتنا الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة