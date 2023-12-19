قوات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر مسجدًا بمدينة رام الله بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بمحاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الإسراء في حي المصايف بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية دير أبوضعيف شرق جنين بالضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وتشن حملات تفتيش واسعة

كما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد غرب جنين، وقريتي بيت قاد، وجلبون شرقًا، ونصبوا حاجزًا عسكريًا عند مدخلها، وأوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، كما اقتحموا قرية العرقة غرب المدينة، وشنوا حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ودهمها منازل فيها.