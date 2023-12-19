الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: مقتل ضابطين آخرين من قوات الجيش بقطاع غزة

قتلى الاحتلال
قتلى الاحتلال

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابطين آخرين من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي.

الاحتلال فشل فشلا ذريعا أمام صمود الشعب الفلسطيني

وفي وقت سابق كشف الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عن فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه في الأراضي الفلسطينية بسبب صمود الشعب.

وقال، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال فشل فشلا ذريعا أمام صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعمل على قلة حدة الصراع وتخفيض عدد قتل المدنيين، ليس وقفا شاملا وإنما تقليل، ومن المعروف أنها تغذي الاحتلال بجميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دوليا، كما تعمل في إجهاض أى قرار أممي.

وتابع، أن "جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، منذ بدء العدوان علي قطاع غزة، ولم يحقق أيا من الأهداف المعلن عنها من قبلهم، والتي تتعلق بإطلاق سراح الأسرى، وما يقوم به هو قتل المدنيين واستهداف الأطفال والنساء أمام العالم أجمع"، مشيرًا "للخلافات داخل مجلس الحرب بأنه خلاف شكلي، ولكن استمرار الحرب هو ما يختلفون عليه".

إسرائيل غزة قطاع غزة

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