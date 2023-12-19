الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس نادى قضاة الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية 2024

المستشار سعد السعدني
المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية

هنأ المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

 كما وجه المستشار السعدني. في بيان أصدره نادي قضاة الإسكندرية، الشكر للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلوه من جهد عظيم في سبيل أداء مهمتهم وخروج هذا الاستحقاق الدستوري في أبهى صوره.
كان قد قدم عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، خالص التهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد أن أعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي، خاصة بعد الالتفاف الشعبي الكبير خلف الرئيس فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتى شهدت إقبالًا من جموع المصريين بمختلف أعمارهم وذلك لأنهم يؤمنون بما قدمه الرئيس على مدار الـ10 سنوات الماضية، وإنحيازه الكبير للمواطن البسيط الذي كان شغله الشاغل منذ توليه مقاليد الحكم.

وأوضح "عوض"، أن حزب الجيل الديمقراطي من أول الكيانات التي طالبت الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة، وذلك انطلاقا من رؤيتنا بأنه الأجدر على استكمال ما بدأه.
وأكد أمين  حزب الجيل بالإسكندرية، أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

وتابع: "سنظل دومًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤيدين لسياساته التي ستدفع مصر قدمًا إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله"، داعيا المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الثالثة، وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

وحصل الرئيس السيسي، على 39 مليون و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية التي أعلن نتيجتها المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عالمي.

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