الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تحذيرات بريطانية للسفن من مسيرتين قرب خليج عدن

هيئة عمليات التجارة
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا عن منظومتين جويتين مسيرتين على بعد 155 كيلو مترا شرق جيبوتي بالقرب من خليج عدن وتنصح السفن بتوخي الحذر، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

من ناحية أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه إحدى مدمراتها بعد أن اعتقلت خمسة أشخاص حاولوا اختطاف ناقلة تجارية، لكن الصاروخين سقطا على بعد عشرة أميال من المدمرة.

نداء استغاثة من الناقلة التجارية

ذكرت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن المدمرة الأمريكية كانت قد تلقت نداء استغاثة من الناقلة التجارية بعد تعرضها لهجوم من "كيان مجهول"، موضحة أن خمسة مسلحين كانوا يحتجزون الناقلة حاولوا الفرار بعد وصول القوات لكنهم استسلموا في النهاية، مؤكدة أن طاقم السفينة التجارية آمن.

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