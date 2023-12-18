خالد أبوبكر: رجل الأمن علاقته بالمواطن تحسنت بنسبة كبيرة (فيديو)

قال الإعلامي خالد أبوبكر، أن رجل الأمن علاقته بالمواطن أتحسنت بنسبة كبيرة جدا، مشيرًا أن رجال الأمن دفعوا أثمان غالية في الوصول لهذه المرحلة من الاستقرار التي تشهدها مصر.

وأضاف أبوبكر، خلال تقديمه برنامج "الطريق إلى الإتحادية" المذاع على فضائية ON E، أن رجل الأمن والقوات المسلحة، استعادوا الأمن والاستقرار في سيناء بعد الحوادث والعمليات الإرهابية.

واستشهد أبوبكر، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة والأعضاء بمنظمات دولية كبري لرفح، مشيرًا أن في السابق كان لا يمكن الوصول لهذه النقطة بأمان.