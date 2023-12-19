مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى يكشف أولويات الدولة المصرية الفترة المقبلة

أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أهم أولويات الفترة المقبلة، قائلًا: "إن تحديات الدولة المصرية في الفترة الحالية والقادمة هي تحدي اقتصادي بالدرجة الأولى، وأصبح الشأن الاقتصادي أمن قومي، فالاقتصاد حاليًا يتحكم في سياسات الدول في علاقاتها بالخارج، في كلمتها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي".

وأضاف الدكتور سمير صبري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أن مصر تواجه تحديات كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهود ضخمة وغير مسبوقة في العشر سنوات السابقة، وهو ما جعل المصريين بمجرّد استشعارهم الخطر وما حدث على حدودنا، والحرب الدائرة على أخواتنا في فلسطين وغزة، ينزلون بأعداد لم نراها في تاريخنا بالانتخابات الرئاسية، والمشاركة الضخمة لتأييد الدولة المصرية في المقام الأول، ثم التأكيد على دعمهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الذي بدأها والجمهورية التي نحلم جميعًا بأن نرى نتاجها في القريب العاجل.