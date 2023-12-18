خلايا نحل فى «البلاتوهات» للانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان 2024

- «المتحدة» تقدم وجبة درامية متنوعة فى الموسم المنتظر كل عام

أشهر قليلة تفصلنا عن سباق دراما رمضان ٢٠٢٤، والمنتظر أن يشهد تقديم وجبة درامية متميزة، تتنوع بها الأعمال بين الكوميدى والاجتماعى والأكشن، إلى جانب تنوعها بين ١٥ و٣٠ حلقة.

وتشهد قائمة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ وجود كل نجوم الصف الأول تقريبًا، وعودة نجوم إلى السباق من جديد، وغياب البعض الآخر، بما يعد بموسم قوى على كل المستويات، بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلى قدم وساق بدأت «بلاتوهات» الدراما فى استقبال النجوم؛ لتصوير أعمالهم الرمضانية، للحاق بالسباق الذى ينتظره الجمهور من عام لآخر، وهو ما تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية.

الحشاشين

يواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهد مسلسله الرمضانى الجديد «الحشاشين»، الذى قطع شوطًا كبيرًا فى تصويره حتى الآن، وصل إلى حد تصوير قرابة ٥٠٪ من مشاهد العمل، الذى يعد الأضخم من الناحية الإنتاجية هذا العام.

تدور قصة مسلسل «الحشاشين» حول «حسن الصباح»، زعيم الطائفة التى تحمل نفس الاسم، والذى ينضم إلى المذهب «الإسماعيلى»، منذ أن كان عمره ١٧ عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ٣ سنوات، ويتنقل هناك بين القاهرة والإسكندرية، حتى يحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدرالدين الجمالى، الذى يبادر إلى سجنه ثم طرده على ظهر سفينة.

وتغرق السفينة وهى فى طريقها إلى شمال إفريقيا، لكن ينجو منها «الصباح»، فيسافر إلى أصفهان فى إيران، ويختار لنفسه مكانًا حصينًا بعيدًا عن أعين أعدائه، وتحديدًا

داخل قلعة يُطلَق عليها «قلعة ألموت»، فى ظل ارتفاعها عن سطح الأرض بحوالى ٦٠٠٠ قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول إليه.

ومسلسل «الحشاشين» من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة «سينرجى»، ويخوض بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز كل من: فتحى عبدالوهاب وميرنا نورالدين وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامى الشيخ وعمر الشناوى ونور إيهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

صيد العقارب

تتعاون الفنانة غادة عبدالرازق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسل «صيد العقارب»، الذى انطلق تصويره السبت الماضى، تمهيدًا لعرضه على إحدى قنوات الشركة خلال الموسم الرمضانى المنتظر. مسلسل «صيد العقارب» من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وبطولة كل من رياض الخولى وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، ونخبة من الفنانين، بينما الإنتاج لشركة «فينومينا».

بيت الرفاعى

انطلق تصوير مسلسل «بيت الرفاعى» للفنان أمير كرارة خلال الأسبوع الماضى، استعدادًا لعرضه فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٤.

«بيت الرفاعى» من بطولة صفاء الطوخى وميرنا جميل وأحمد رزق وسيد رجب ودنيا المصرى وعايدة رياض وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفى، من تأليف بيتر ميمى، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسار إجبارى

تبدأ المخرجة نادين خان تصوير أول مشاهد مسلسل «مسار إجبارى»، المكون من ١٥ حلقة، مطلع يناير المقبل، للحاق بالعرض فى الموسم الرمضانى المقبل.

وتواصل مخرجة العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، بعد التعاقد مع كل من صابرين وأحمد داش وعصام عمر.

المعلم

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسله الرمضانى الجديد «المعلم»، فى منطقة الأهرامات بالجيزة.

«المعلم» من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة «سينرجى»، ويضم إلى جانب «شعبان» كلًا من: سهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد بدير وانتصار وأحمد فؤاد سليم.

حق عرب

بدأ الفنان أحمد العوضى، الأسبوع الماضى، تصوير أول مشاهد مسلسله الدرامى الجديد «حق عرب»، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة «سينرجى».

ويشارك فى بطولة «حق عرب»: هدى المفتى ورياض الخولى ووفاء عامر ودنيا المصرى وكارولين عزمى وأحمد صيام وسلوى عثمان وأحمد عبدالله محمود، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار «شعبى أكشن»، مع وجود جوانب إنسانية رومانسية خلال الأحداث.

ألف ليلة وليلة

ينافس الفنان ياسر جلال فى موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل «ألف ليلة وليلة»، الذى تدور أحداثه فى أجواء أسطورية حول حكايات «ألف ليلة وليلة» الشهيرة، لكن برؤية جديدة ومختلفة للمؤلف أنور عبدالمغيث.

يلعب ياسر جلال خلال أحداث المسلسل دور «شهريار»، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، على رأسهم ياسمين رئيس وشيرى عادل وسامى مغاورى.

ومن المقرر أن يسافر فريق المسلسل إلى المغرب لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، فى العمل الذى يخرجه إسلام خيرى، وتنتجه شركتا «ميديا هب- سعدى جوهر» و«أروما»، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الكبير أوى 8

استغلالًا للنجاح الكبير الذى حققه خلال ٧ مواسم ماضية، ينافس الفنان أحمد مكى فى رمضان المقبل بالجزء الثامن من مسلسله الشهير «الكبير أوى».

يشارك فى بطولة «الكبير أوى ٨» إلى جانب «مكى» كل من: رحمة أحمد وأمينة خليل ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد وسماء إبراهيم ومصطفى غريب وحسين حجاج، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج تامر مرسى. وتعكف ورشة مؤلفين على كتابة حلقات مسلسل «الكبير أوى ٨»، تحت إشراف أحمد مكى، وانضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، الذى كتب بعض حلقات مسلسل «اللعبة» لهشام ماجد وشيكو.

إمبراطورية ميم

تعاقد الفنان خالد النبوى على بطولة مسلسل «إمبراطورية ميم»؛ ليدخل به السباق الرمضانى المقبل، وانتهى فريق عمل المسلسل من كل التحضيرات الخاصة به، استعدادًا لبدء التصوير مطلع يناير المقبل.

و«إمبراطورية ميم» من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك فى بطولته نور النبوى وحلا شيحة.

عتبات البهجة

يواصل النجم يحيى الفخرانى تحضيرات مسلسله الرمضانى الجديد «عتبات البهجة»، المزمع أن يبدأ تصويره فى الأسبوع الأخير من ديسمبر الجارى، تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة.

ويجسد «الفخرانى» فى «عتبات البهجة» شخصية رجل تخطى الـ٥٠ من عمره، يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته منذ ٥ سنوات، ولديه ابن فى المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجة لا تسأل عنه.

نعمة الأفوكاتو

انتهت الفنانة مى عمر من تصوير مسلسلها الرمضانى الجديد «نعمة الأفوكاتو»، الذى يُعد ثانى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل «لؤلؤ». تقدم «مى» شخصية محامية تدعى «نعمة أبوعلب»، فى المسلسل الذى كتب قصته ويخرجه محمد سامى، ويشارك فى كتابة السيناريو والحوار الخاص به مهاب طارق. تدور أحداث «نعمة الأفوكاتو» فى ١٥ حلقة، ويشارك فى بطولته كل من أحمد زاهر وكمال أبورية وأروى جودة وسلوى عثمان وسامى مغاورى ولبنى ونس وعماد زيادة وهدير عبدالناصر وغادة فلفل وأحمد ماجد وولاء الشريف ومحمود غريب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

بابا جه

انتهى الفنان أكرم حسنى من تحضيرات مسلسله الدرامى الجديد: «بابا جه»، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعد أن جمعت جلسة عمل بينه وبين المخرج خالد مرعى مؤخرًا للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وترشيح الأبطال المشاركين فيه، استعدادًا لبدء التصوير خلال أيام. مسلسل «بابا جه» مكون من ١٥ حلقة، وهو التجربة الأولى لـ«حسنى» مع الدراما القصيرة، ويجسد خلاله دور مدير فندق وأب لـ٣ أبناء يتعرض للعديد من الأزمات.

صدفة

تواصل النجمة ريهام حجاج تحضيرات مسلسلها الرمضانى الجديد «صدفة»، المقرر أن ينطلق تصويره خلال أيام، ويشارك فى بطولته عصام السقا وخالد الصاوى وشيرين رضا، وجارٍ التعاقد مع باقى أبطاله.