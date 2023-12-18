الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تشريعية النواب": المصريون كتبوا شهادة وفاة المغرضين بانتخاب السيسي رئيسا بنسبة تصويت تاريخية

الدكتور ناصر عثمان
الدكتور ناصر عثمان

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه لفترة رئاسية جديدة، بنسبة تصويت غير مسبوقة وتاريخية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستحق كل هذا الدعم وتلك المساندة الشعبية القوية، لإدراك الشعب المصري، أننا لدينا قيادة حكيمة قادرة على إدارة البلاد بكل حكمة وحنكة ومسئولية.

 

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وتوجه أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجموع المصريين، الذين كانوا محل رهان القيادة السياسية الحكيمة، وضربوا أروع المثل في الوطنية في هذا الحضور الغير مسبوق والتاريخي، وإظهار مصر بما تستحقه، مؤكدا أن هذا الحضور الكثيف إنما يؤكد حالة الوعي الجمعي المصري بأهمية المرحلة الراهنة وما بها من تحديات.

ولفت النائب إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية هي بمثابة رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج وتؤكد حالة الحراك السياسي والديمقراطي الذي تعيشه مصر.

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن وعى المصريين وثقتهم فى الدولة أصبح حائط صد منيع ضد مروجي الشائعات والفتن، من المغرضين الذين لا يتمنون الخير لمصر أبدا، لكن الشعب المصري كتب شهادة وفاة هؤلاء دون عودة.

الدكتور ناصر عثمان اللجنة التشريعية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسية جديدة النواب

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