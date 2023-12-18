عمرو درويش يهنئ الرئيس السيسى ويشيد بالمشاركة الشعبية والحزبية (فيديو)

أعرب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية ثانية، وللشعب المصري بمشاركته الواسعة في الاستحقاق الوطني.

وقال درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ضمن التغطية الخاصة لقناة صدى البلد عن نتائج انتخابات الرئاسة 2024، إن الانتخابات شهدت مؤشرات إيجابية عديدة، منها زيادة نسبة المشاركة بين الوافدين، الذين كانوا يمتنعون عن الانتخاب في السابق، وكذلك بين الشباب وذوي الهمم، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الطاقات في الفترة المقبلة لتعزيز العملية الديمقراطية والدستورية.

وأضاف، أن العملية الانتخابية تمت بسهولة ويسر، ولم تشهد أي سلبيات أو مشاكل تعيق سيرها، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية للانتخابات كانت مهنية وموضوعية، وأنها أظهرت للعالم مدى تفاعل الشعب المصري مع اللجان الانتخابية، ومدى تأثير ذلك على جذب المستثمرين للاقتصاد المصري.

وتحدث درويش، عن تنمية الحياة الحزبية في مصر، مشيدا بأن ثلاثة رؤساء أحزاب ترشحوا لمنصب الرئاسة، وداعيا إلى تطوير أحزاب المعارضة لتكون قوة بناءة ومساهمة في الرأي العام، ومناشدا الشباب بالانخراط في الأحزاب والتيارات السياسية للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ورؤاهم لمستقبل مصر.