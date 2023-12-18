إدارة الزمالك تهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة ولاية جديدة

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير ومحبي النادي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة إتمام الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي شهدت ملحمة وطنية عبر فيها الشعب عن نفسه ودعمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نتطلع جميعاً مع سيادته إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية وتأسيس الجمهورية الجديدة.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة فى سباق انتخابي عبر فيه الشعب المصري عن تقديره وامتنانه لجميع الإنجازات التى تشهدها مصر فى شتي المجالات.

وقال وزير الرياضة إن للشباب المصري الكلمة العليا فى المشهد الانتخابي إيمانا منهم بمسارات التنمية الشاملة للدولة المصرية ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية وإدراكهم لما تبذله الدولة من جهود فى سبيل تحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم.

وسبق أن أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.