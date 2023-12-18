الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشى: "إحنا اختارنا الرئيس السيسى وهنمشى وراه"

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

علقت الكاتب الصحفية فريدة الشوباشي، على فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: "مبروك لمصر وللوطن العربي وللإنسانية جمعاء فوز الرئيس السيسي، لأن مصر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا تقف مع الإنسان، معقبة:" إحنا شوفنا إحنا كنا فين وبقينا فين". 

وأضافت الشوباشي خلال لقائها عبر قناة cbc:" لما كنت بسأل حد إنت هتنتخب مين، ينظر لي كأنني مجنونة، أنا حاسة إن قلبي بيزغرط وتحيا مصر مليون مرة، وأننا إن شاء الله بهذا القدر الكبير، والحمد لله أننا انتخبنا السيد الرئيس حتى يُكمل معنا المشوار، فدائمًا ما أقول "نحن الشعب واخترناك من قلب الشعب، ونحن اخترناك وسنير وراءك". 

وتابعت: "سنسير وراء الرئيس السيسي بسبب كل ما فعله في مصر في الفترة الماضية، ونحن ننتظر بإذن الله أنه سيحقق إنجازات مضاعفة خلال الفترة القادمة". 

الكاتبة فريدة الشوباشي انتخابات الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 فوز الرئيس السيسي

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