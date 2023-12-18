الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعمًا لأهالي غزة.. مسار إجباري يطرح "روح الروح" على يوتيوب

جريدة الدستور

طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة أغنية جديدة بعنوان "روح الروح"، دعمًا للقضية الفلسطينية وهى من كلمات آمار مصطفى، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.

أغنية "روح الروح"، طرحها الفريق تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من مآس نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، مع مرور الوقت شعر الفريق أن لديهم من الغضب ما يجب أن يخرج في الموسيقى أو الغناء، وعندما كتبت الشاعرة آمار مصطفى الكلمات المناسبة، شعر الفنان هانى الدقاق مؤسس الفريق، بتفاعل شديد مع الكلمات، وأحس بأنها تعبر عما كان يفكر فيه جميع أعضاء الفريق، فقام بتلحين الأغنية بشكل سريع قامت برسم البوستر الرسمي للأغنية، الفنانة الفلسطينية جنة رشيد التى تهوى الرسم منذ الصغر، وقامت برسمه فى غزة من تحت القصف وعبرت عن مشاعرها من خلاله.

 تقول كلمات أغنية "روح الروح":

احنا صحاب الارض
احنا السكان الاصليين
و جذور بتمد لعاشر جد
بتهتف فلسطين

لو عامل نفسك يعني نسيت..
انا متهزتش.. أنا صاحب البيت
انا صوت لا بيسكت ولا بيموت
انا وعد يقين

وعينيا لواتقفلت ببارود.. هتنفح جوه عيون ملايين
هتحرر روحهم وتزلزل  قلب الزنازين
والورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين
وساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين

ويا روح الروح.. ويا حتة من الجنة على الأرض
لو عمري يروح.. أنا عمرى ما هتعب ولا هتهد

انا هنا على ارضي بموت والضحكة ما فارقتنيش
انا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش

وعينيا لواتقفلت ببارود.. هتنفح جوه عيون ملايين
هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين
والورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين
وساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين

ويا روح الروح.. و يا حتة من الجنة على الأرض
لو عمري يروح.. انا عمرى ما هتعب ولا هتهد

مسار اجباري الموسيقية الفلسطينية روح الروح وتوزيع يوتيوب

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