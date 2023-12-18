وزير الاتصالات يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.



وأكد طلعت، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات عكست وعى المصريين وإرادتهم في دعم مسيرة التنمية، واستكمال مسيرة الإنجازات التى شهدتها الدولة على مدار السنوات الماضية بكافة القطاعات لبناء مصر الحديثة وكذلك تطلعهم للمضى قدما نحو صياغة مستقبل واعد للوطن يزدهر بعزيمة أبنائه وشبابه على العمل الدؤوب من أجل تحقيق النمو والرخاء المنشود لمصر.