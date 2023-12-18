الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.


وأكد طلعت، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات عكست وعى المصريين وإرادتهم في دعم مسيرة التنمية، واستكمال مسيرة الإنجازات التى شهدتها الدولة على مدار السنوات الماضية بكافة القطاعات لبناء مصر الحديثة وكذلك تطلعهم للمضى قدما نحو صياغة مستقبل واعد للوطن يزدهر بعزيمة أبنائه وشبابه على العمل الدؤوب من أجل تحقيق النمو والرخاء المنشود لمصر.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وزارة الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزة فترة رئاسية جديدة

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