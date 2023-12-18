الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس الإمارات يهنئ الرئيس السيسي بنيله ثقة الشعب المصري والفوز بالانتخابات

الشيخ منصور بن زايد
الشيخ منصور بن زايد

توجه الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال نائب رئيس الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "خالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية، ونيله ثقة الشعب المصري الشقيق.. تمنياتي له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق تطلعات شعبه إلى مزيدٍ من التنمية والازدهار".

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

كما أوضح أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668  ناخبًا،  بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت

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