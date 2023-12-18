غدا.. اجتماع لوزراء دفاع مجموعة عمل الأمن البحري لبحث تهديدات الحوثيين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من إسرائيل، عقد اجتماع عبر الإنترنت لوزراء دفاع مجموعة عمل الأمن البحري غدا الثلاثاء لمعالجة التهديد الناجم عن تصرفات الحوثيين.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، "ركزت مع نظيري الإسرائيلي على التهديدات التي تدعمها إيران في المنطقة وأكدنا التزامنا المشترك في مواجهة هذا العدوان".

وأضاف: "ناقشت مع نظيري الإسرائيلي الحملة المستمرة لهزيمة حماس بما فيها الأهداف والمراحل وحماية المدنيين".

فوربس: استهداف السفن فى البحر الأحمر سيخلق أزمة عالمية فى سلاسل التوريد

وسبق وأكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن الهجمات الأخيرة على سفن الشحن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين والأخبار التي تفيد بأن شركات الشحن الكبرى وجهت سفن الحاويات الخاصة بها لتجنب المنطقة بسبب الهجمات هي علامات إنذار مبكر على احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد الدولية في المستقبل القريب.

وأوضحت مجلة فوربس الأمريكية أنه في علامة على اتساع نطاق التأثير على التجارة العالمية بعد سلسلة من الهجمات أو الحوادث الوشيكة هذا الأسبوع، قالت شركة ميرسك، أكبر شركة شحن في العالم، إنها أبلغت جميع سفنها التي كان من المقرر أن تمر عبر مضيق باب المندب أضيق نقطة اختناق بحرية في الجنوب وقف عملياتها في البحر الأحمر.

وأوضحت "فوربس" أن الوضع المتطور في منطقة الشحن الرئيسية يعد بمثابة معاينة لمواقف الأزمات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على سلاسل التوريد حول العالم في عام 2024، مشيرة إلى أن التعافي من هذه الأزمة قد يستغرق عدة أشهر.

هجمات البحر الأحمر تهدد قناة السويس

وأشارت المجلة إلى أنه عندما علُقت سفينة الحاويات ايفرجرين في قناة السويس لمدة سبعة أيام في عام 2021، تسببت في تأخيرات بسلاسل التوريد لعدة أشهر، حيث أدت عواقب إغلاق القناة إلى إغراق سلاسل التوريد في حالة من الفوضى، الأمر الذي استغرق أشهرًا لتسويته والآن أصبح الأمر أسوأ لأن سلاسل التوريد العالمية متوترة بالفعل، مع تأخيرات غير مسبوقة في قناة بنما، نتيجة للجفاف وانخفاض مستويات المياه بها، بجانب عوامل أخرى ستؤثر على عمليات التوريد عبر العالم.