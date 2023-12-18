الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل فلومينينسي.. مارسيلو وميلو يقودان الفريق أمام الأهلي

مارسيلو
مارسيلو

كشف فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي  البرازيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

ويقود المخضرمان مارسيلو وفيليبي ميلو تشكيل فلومينينسي في لقاء اليوم، بينما يقود كينو لاعب بيراميدز السابق هجوم الفريق.

 

تشكيل فلومينينسي المتوقع لمباراة الأهلي بكأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: سامويل خافيير، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو.

وسط الملعب: أندريه، ماتيوس مارتينيلي، باولو هنريكي جانسو.

الهجوم: جون آرياس، جيرمان كانو، كينو.
 

تشكيل الأهلي  لمباراة فلومينينسي بكأس العالم للأندية

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات.

ويلعب النادي الأهلي مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، إذ سبق له تحقيق المركز الثالث 3 مرات في نسخ 2006، 2020، 2021؛ فيما حقق المركز الرابع مرتين في نسختي 2012، 2022.

يأتي الأهلي في المركز الثاني ضمن ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلاندي المتصدر بـ10 مشاركات، بينما يشارك فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في مباراة اليوم مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا ريدز الياباني غدًا.


موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

تقام مباراة الأهلي وفلومينينسي في الثامنة مساء اليوم على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية.

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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