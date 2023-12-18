رئيس دير المحرق يهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية

تقدم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامرومجمع الآباء رهبان الدير ومجمع كهنة إيبارشية دير المُحرق وكل الشعب برسالة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه في انتخابات الرئاسة 20204.

وأكد الأنبا بيجول في رسالته ثقة الشعب المصري العظيم وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وتابع رئيس دير المحرق في رسالته: "نصلي أن يحفظ الله بلدنا الحبيبة مصر، ويوفق الرئيس وكل مؤسسات الدولة لتحقيق السلام والارتقاء لوطننا الغالي مصر".

في سياق متصل تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت ٨٩.٦ ٪

وقالت الكنيسة: "إننا في هذه المناسبة، نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بعشرات الملايين إلى الصناديق، بنسبة تصويت وصلت إلى ٦٦.٨ ٪، ليعلن إرادته الصادقة في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وحماية مقدرات البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة".

وتابعت: "نصلي أن يحفظ الله وطننا الغالي مصر، ويرشد رئيسها المنتخب ومختلف مؤسساتها في كافة القطاعات لتحقيق صالح شعبها العظيم، ووضعها في المكانة التي تستحقها".