الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة "حصن للاستقرار"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة، مشيرة الى أن الرئيس السيسي قد حصل على الفوز بنسبة 89.6٪ من الأصوات في انتخابات التي واجه فيها أربعة مرشحين. 

وأفادت الصحيفة البريطانية أنه قد وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرب بين إسرائيل وغزة بأنها تهديد للأمن القومي لبلاده و"للقضية الفلسطينية بشكل عام"، في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الاثنين إن تصريحات السيسي جاءت مع حصوله على فترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات بعد فوزه.  

حصن الاستقرار 

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أهالي شمال سيناء يحتفلون بفوز السيسي بولاية رئاسية جديدة

وتابعت، أن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية واختيار الشعب المصري بالرئيس السيسي لولاية ثانية حصن للاستقرار في مصر والمنطقة. 

وحصل السيسي على 89.6% من الأصوات، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فيما بلغت نسبة المشاركة حوالي 66.8%.

 تم انتخاب السيسي رئيسًا لأول مرة في عام 2014 وتم تسليمه فترة ولاية ثانية في عام 2018.

الرئيس السيسي السيسي اغلبية ساحقة الانتخابات الرئاسية

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