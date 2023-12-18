رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات

تقدم د.شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة للرئيس السيسي على تجديد الثقة وانتخابة رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة.

وقال الجبلي إن فوز السيسي يعكس حب المصريين وتأيدهم الكامل لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي التي بدأتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف في بيان اليوم أن المشاركة الكبيرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية كان لها أثر إيجابي أمام العالم علي إثبات الديمقراطية في مصر والوعي الكامل لدي المواطنين.

وأكد مساندة جميع رجال الصناعة ومجتمع الأعمال لفخامة الرئيس خلال الدورة الجديدة في استكمال وبناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ توليه الرئاسة منذ عام 2014.

وأشار إلى أن مصر شهدت تطورا ملحوظا في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية خلال السنوات الماضية ونتوقع مزيد من التطور في الدورة الجديدة.

وأكد الجبلي، أن تواجد الرئيس السيسي سيساهم فى استمرار الاستقرار مما يعزز التنمية الاقتصادية بجميع أنواعها.

وفاز الرئيس السيسي بحجم أصوات وصل إلى 39 مليون و702 ألف 4.5 تصويت بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وبذلك اعتماد النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسية.

وترشح الرئيس السيسي عن طريق التوكيلات الشعبية إلى جانب تزكية نواب البرلمان، فهو من مواليد 1954 بالقاهرة، وتخرج في الكلية الحربية 1977 وتولى منصب وزير الدفاع في أغسطس 2012، وأدى اليمين الدستورية فترته الرئاسية الأولى في يونيو 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018، وبينما كانت الفترة الرئاسية أربع سنوات، تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.