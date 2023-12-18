الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام للجامعة العربية يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

وجّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة أغلبية أبناء الشعب المصري والفوز بولاية رئاسية جديدة، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتمنى الأمين العام للجامعة العربية للرئيس عبدالفتاح السيسي كل التوفيق والسداد في قيادة مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ إقليمنا العربي المليء بالتحديات.

نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلغت 66.8%

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، قد أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 بنسبة 1.1%.

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