محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم طارق رحمي محافظ الغربية، إلي الرئيس بالنيابة عن شعب الغربية والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة شاكرا عطائه المستمر واستمرار الجهود المتواصلة المخلصة، لقيادة مسيرة العمل الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم.

وقال المحافظ إن الانتخابات الرئاسية ضرب فيها الشعب المصري المثل في الوعي والممارسة الديمقراطية وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية والقانونية، بطريقة أبهرت العالم أجمع.

وأشار إلى أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

ودعا محافظ الغربية المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الثالثة وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.