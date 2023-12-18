حماة الوطن في الغربية ينظم مسيرة حاشدة للاحتفال بفوز السيسي

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، مسيرة حاشدة تجمعت فيها الآلاف من أعضاء الحزب وأنصارهم. تخللت المسيرة أجواء من الفرح والتفاؤل، حيث ارتفعت الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي في كل مكان.

ترأس النائب أحمد يحيي الجحش، أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب، المسيرة وقاد المشاركين في جولة حول الشوارع الرئيسية للمدينة. وقد تم تنظيم الفعالية بشكل محكم ومنظم، مع تأمين الحماية الأمنية اللازمة للمشاركين وضمان سلامتهم.

من جهته، أعرب النائب أحمد يحيي الجحش عن سعادته البالغة بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، مشيدًا برؤيته القوية وجهوده المستمرة في قيادة مصر نحو التقدم والازدهار. وأشار إلى أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته وفي قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأثنى الجحش على دور حزب حماة الوطن في تعزيز الوعي السياسي والتواصل مع الشباب والمجتمع المحلي في محافظة الغربية. وأكد أن الحزب سيواصل العمل الجاد لدعم برامج التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطنين في المحافظة.

وعبر المشاركون في المسيرة عن فرحتهم وتفاؤلهم بمستقبل مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث أعربوا عن ثقتهم في قدرته على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والتعليم والصحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%، وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

3443202214444000

220711-مسيرة-لاحتفال-بفوز-الرئيس-السيسي