"مستقبل وطن" ينظم مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة احتفالا بفوز السيسي

نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرا على الأقدام بمدينة العلمين الجديدة احتفالا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور نواب البرلمان والشيوخ بالحزب وعددا من عمد ومشايخ وعواقل وأهالي محافظة مطروح مرددين هتافات " تحيا مصر"، مؤكدين دعمهم للرئيس السيسي لاستكمال المشروعات القومية والتنموية.

وأكد أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن واهالي مدينة العلمين دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة

مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة

مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة

مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة

مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة

مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة