الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة احتفالا بفوز السيسي

مسيرة حاشدة بالسيارات
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة

نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرا على الأقدام بمدينة العلمين الجديدة احتفالا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور نواب البرلمان والشيوخ بالحزب وعددا من عمد ومشايخ وعواقل وأهالي محافظة مطروح مرددين هتافات " تحيا مصر"، مؤكدين دعمهم للرئيس السيسي لاستكمال المشروعات القومية والتنموية.

وأكد أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن واهالي مدينة العلمين دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته وتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030. 

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة

مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
مسيرة حاشدة بالسيارات وسيرًا على الأقدام بالعلمين الجديدة
فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن مسيرة حاشدة بالسيارات سيرا على الأقدام مدينة العلمين الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

أبناء مطروح يعلنون تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر حزب "مستقبل وطن"

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة