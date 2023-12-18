الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العلوم الصحية" تدعو المصريين للتكاتف خلف رئيسهم.. وتهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات

مشاركة نقابة العلوم
مشاركة نقابة العلوم الصحية فى الانتخابات

هنأت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، وكل أعضاء مجلس الإدارة، والنقابات الفرعية، والجمعية العمومية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6% من إجمالي أعداد الأصوات الصحيحة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 


ودعت النقابة الشعب المصري العظيم، الذي ساهم عن بكرة أبيه في هذا الاستحقاق الدستوري بنسبة لم يسبق لها مثيل في أي انتخابات رئاسية سابقة، بالتكاتف خلف قيادته في المرحلة الراهنة، التي تمر بها البلاد بظروف عصيبة تحتم عليها ترسيخ الاستقرار السياسي والدولي والاقتصادي، وعدم الانجراف وراء تداعيات الأحداث في دول الجوار.

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

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محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت اليوم نتيجة فرز صناديق الاقتراع، وأن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67.032.437 مليون ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم 44.777.668 مليونا، بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44.288.361 مليون صوت بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور.

وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 39.702.451 مليون صوت بنسبة 89.6%، من إجمالي الأصوات الصحيحة، وحازم عمر 1.986.352 مليون صوتا بنسبة 4.5%، ومحمد فريد زهران، 1.776.952 مليون صوت بنسبة 4%، وعبد السند يمامة 822.606 ألف صوت بنسبة 1.9%.

الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات نقابة العلوم الصحية نتيجة الانتخابات الرئاسية

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